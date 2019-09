Was deine Blutgruppe über deinen Charakter aussagt

Über den Tellerrand zu schauen ist deshalb so interessant, weil wir neue Dinge kennenlernen können. In fremden Ländern und Kulturen gibt es andere Sitten und Gepflogenheiten, die uns im besten Falle enorm bereichern können. Mit der weltweiten Globalisierung schwappen natürlich immer mehr und immer schneller bestimmte kulturelle Eigenarten von anderen Kontinenten zu uns rüber. So hörte man in der jüngsten Zeit immer mal wieder von sogenannten Blutgruppen-Horoskopen, die aus Japan stammen und dort im Prinzip ein ähnlich weit verbreitetes Smalltalk-Thema sind wie hierzulande das monatliche Horoskop, das jedoch auf Sternzeichen ausgerichtet ist.