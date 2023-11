Dein Horoskop im November – So stehen die Sterne diesen Monat

Wenn am 23. November die Schütze-Saison beginnt, bist du der Liebling des Kosmos. Versuche dein Leben während dieser Zeit in vollen Zügen zu genießen; handle aber nicht überstürzt, sondern überlege dir, was dich eigentlich wirklich glücklich macht. Der Zwillinge-Vollmond am 27. November gewährt dir womöglich entscheidende Antworten darauf, weil jetzt Menschen aus deiner Vergangenheit wieder in dein Leben treten und deine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Es liegt nun an dir, ehrlich zu dir selbst und anderen zu sein: Für wen und was bist du gewillt, deine Zeit zu opfern?