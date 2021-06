Alles über die Erdzeichen Stier, Jungfrau & Steinbock

Wenn der Kosmos für ein Erd-Trigon sorgt, verbindet er die Weisheit und Weltlichkeit aller drei Zeichen in einem energetischen Fluss, der von allen Erdbewohner:innen wahrgenommen werden kann. Am 26. Februar 2021 wurden wir Zeug:innen eines gewaltigen Erdtrigons, bei dem Pluto im Steinbock einen Winkel von 120 Grad am Himmel zu Mars im Stier und dem Mond in der Jungfrau einnahm. Am 18. August werden wir einen weiteren solchen großen Erdtrigon zwischen Uranus im Stier, Mars in der Jungfrau und dem Mond im Steinbock erleben. Genau zwischen diesen beiden Trigonen war der 23. Mai 2021. An diesem Tag materialisierte sich ein sanftes Lufttrigon: der perfekte Moment, um uns daran zu erinnern, was unseren Worten Träumen und Vorstellungen Gewicht und Gültigkeit verleiht. Das ist die genau die Energie, die wir den ganzen Sommer lang spüren wollen.