Neben dem Auflegen falscher Wimpern ist das Auftragen von Eyeliner (vor allem in flüssiger Form) wahrscheinlich einer der schwierigsten Schritte bei deinem Abendmake-up. Meistens vergessen dabei den Lidstrich direkt an den Wimpern anzusetzen, weshalb dein Eyeliner nach einiger Zeit dann anfängt zu verschmieren. „Egal, ob du Kajal oder Liquid-Eyeliner verwendest, beginne deinen Lidstirch immer direkt am Wimpernkranz“, rät die Expertin. Dort haften die Pigmente nämlich in der Regel am besten. Außerdem solltest du den Eyeliner fast ganz zum Schluss auftragen, meint Mary. Der letzte Schritt sollte dann dein Mascara sein. „Ganz viel Mascara lässt deinen Eyeliner sogar noch glamouröser aussehen und es hilft kleine Fehler zu überdecken.“