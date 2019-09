Von klassisch-eleganten Pieces über fast schon avantgardistische Kreationen bis hin zu Kleidern, mit denen du jeder Diskokugel Konkurrenz machst: Wir haben dir eine kleine, aber feine Auswahl an schnieken Festtagsteilen zusammengestellt. Von Minikleidern, die sich super für Petite-Frauen eignen, über ein paar wirklich coole Plus-Size-Modelle bis hin zu etwas längere Roben für Tall-Ladys ist für jede etwas dabei. Also klick dich durch die Slideshow, wenn du auf der Suche nach dem perfekten Look für die nächste Party bist.