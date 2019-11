Doch bevor du dir jetzt auf YouTube Tutorials für Red-Eyes-Looks reinziehst, zeigen wir dir, welche Produkte dafür am besten geeignet sind. Denn nicht jeder Rotton passt auch zu deinem Teint. Und ein kleiner Tipp noch vorweg: Beginne dein Augen-Make-up immer mit einem Augenprimer, um eine farbechte Wirkung zu erzielen. Dann kannst du dich an einen leichten Farbwechsel am Augenlid herantrauen. Keine Sorge, falls dein erster Versuch fehlschlägt, kannst du ja einfach alles abwaschen und es nochmal versuchen. Es ist noch kein*e Meister*in vom Himmel gefallen.