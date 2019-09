Troye Sivans Make-up-Tutorial beweist, dass Grooming mehr ist, als nur Bartöl

Ob sich Troye Sivan wohl bei den stylischen Männern aus Netflix-Hit-Show Queer Eye Tipps geholt hat, bevor er seine Beauty-Routine für Vogue filmte? Offensichtlich kennt sich der Musiker in Sachen Beauty recht gut aus, so selbstbewusst, wie er seinen mit einem absoluten Hitprodukt (Benefits „Hoola“-Bronzer) beladenen Pinsel über sein gesamtes Gesicht fährt. „Ich will nicht Konturieren, ich will überall ein bisschen mehr Farbe!” Gesprochen wie ein echter Profi.