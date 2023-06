Die besten Lip Oils & was du vor dem Kauf wissen solltest

Okay – du weißt jetzt also, wie du Lip Oil am besten verwendest. Aber welches Produkt ist dein Geld wirklich wert? Wenn du nur einen Hauch Farbe auf den Lippen haben möchtest, ist das Clarins Lip Comfort Oil (19,45 € via Sephora) die richtige Wahl, erhältlich in diversen Farben und voller pflegender Pflanzenöle. Wenn du dir einen starken Glanz wünschst, versuch’s mit dem Vieve Lip Dew (19,20 € via Cult Beauty) mit lichtreflektierenden Pigmenten, Sonnenblumenkernöl und feuchtigkeitsspendendem Vitamin E. Das kannst du allein oder über Lippenstift auftragen.