„Lip Basting“ ist der TikTok-Hack, den meine trockenen Lippen brauchten

In ihrem Video erzählt Dr. Idriss, sie hasse es, trockene, rissige Lippen zu haben. „Dann lecke ich mir dauernd die Lippen, und das nervt“, sagt sie. Ihr „lip basting“ sei da die große Hilfe. Schritt #1 ist, so Dr. Idriss, eine peelende Säure . Sie gibt dazu ein paar Tropfen L’Oréal Paris Revitalift 10% Glycolic Acid auf ihren Zeigefinger und massiert die Flüssigkeit in ihre Lippen. (Das Serum gibt es in Deutschland nicht; von L’Oréal Paris gibt es hierzulande aber den 5% Pure Glykolsäure Peeling Toner , 14,95 € via DM.) „Eine kleine Menge reicht schon, um deine Lippen perfekt zu peelen“, sagt sie. „Sobald du das erledigt hast, versiegelst du die Lippen mit einer reichhaltigen Creme“, erklärt Dr. Idriss weiter. Sie selbst verwendet dazu Weleda Skin Food (7,99 € via Rossmann). „Davon trage ich sehr viel auf“, sagt sie. „Meine Lippen sehen danach sehr weiß aus. Das ist Absicht, weil ich will, dass die Creme in meine Lippen ‚reinschmilzt‘ und langfristig mit Feuchtigkeit versorgt.“ Um der Creme Zeit zum Einwirken zu geben, kümmert sich Dr. Idriss nebenbei um ihr Make-up.