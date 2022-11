Dein Lip Balm ist an schuld an deinen trockenen Lippen

Der Dermatologe Dr. Scott Walter ging letztens mit einem TikTok zum Thema „ Warum deine Lippen immer trocken bleiben “ viral. In dem Clip verriet Dr. Walter, dass viele seiner Patient:innen eine Allergie gegen manche Wirkstoffe in beliebten Lippenprodukten entwickeln, wodurch ihre Lippen rissig bleiben. Die häufigen Verdächtigen sind Menthol (eine aus Minzpflanzen gewonnene Substanz), Campher (ein wachsartiger Stoff aus Kampherbäumen), Benzocain (oft als Schmerzmittel verwendet und häufig in Hustenmitteln anzutreffen) und Bienenwachs.