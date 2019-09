Spröde Lippen im Winter sind frustrierend, schmerzvoll und stören. Dennoch ist es ein so triviales Wehwehchen, dass einen niemand wirklich ernst nimmt, wenn man sich ernsthaft beschweren und nach Hilfe suchen will. Wer das Problem kennt, hat vermutlich jedes Mittel, jede Bürste und jeden Schwamm, jede Creme und jedes Peeling schon ausprobiert – und doch will nichts so richtig helfen. Wir sind auf einen Reddit -Thread gestoßen, der genau das behandelt und deren Teilnehmer auch schon ein Mittel gefunden haben, das auf den ersten Blick etwas merkwürdig erscheint: Mehrere User berichteten davon, dass beispielsweise ihre Hautprobleme nach der Umstellung auf eine Zahnpasta für sensible Zähne weniger wurden. Und auch mit den Lippen hat die Zahnpasta etwas zutun: Natriumdodecylpolysulfat, ein Stoff, der dafür sorgt, dass Zahnpasta schäumt, soll teilweise auch Trockenheit und Rissigkeit bei Lippen verursachen.