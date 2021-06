Ja, Sonnenbrand auf den Lippen gibt es wirklich – wie du ihn verhinderst & behandelst

Hast du schon mal was ganz Scharfes gegessen und hattest danach das Gefühl, deine Lippen kribbeln und sind geschwollen? So ähnlich fühlt sich ein Sonnenbrand auf den Lippen an. „Verbrannte Lippen sind rot, geschwollen und schmerzempfindlich“, erklärt der Dermatologe Dr. Kenneth Howe . „Sie reagieren dann sehr sensibel auf Berührungen und entwickeln vielleicht auch kleine, weiße Pusteln. Die Unterlippe ist häufig stärker betroffen als die Oberlippe, weil sie mehr Licht abbekommt.“