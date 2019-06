Die Dermatologin Dr. Deanne Mraz Robinson gehört zu den Menschen, die Kokosöl zur Sonnenbrandbehandlung gegenüber eher kritisch eingestellt sind. „Durch das Öl kann der Körper keine Wärme abgeben“. Es könne deshalb einen Sonnenbrand nicht heilen und auch keine Schmerzen lindern. Tatsächlich kann es die Situation sogar verschlimmern, so Dr. Robinson. Celebrity-Kosmetiker Renée Rouleau sieht das ähnlich und erklärt, dass es das Wichtigste ist, die Entzündung so schnell wie möglich zu bekämpfen ­– doch Kokosnussöl kann diesen Prozess theoretisch verlängern. Stattdessen greifst du also vielleicht besser zu Hausmitteln wie Kühlpacks, die du am besten in ein Handtuch einwickelst, Aloe Vera oder entzündungshemmenden Tabletten.