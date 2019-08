In der Zwischenzeit kann deine Haut anfangen sich zu schälen. Diese Stellen solltest so gut es geht in Ruhe lassen. „Der natürliche Heilungsprozess eines Sonnenbrands geht mit einem Pellen der toten Haut einher. So kann neue, gesunde Haut an ihrer Stelle nachwachsen“, erklärt Rouleau. „Wenn du diese aber abziehst, können betroffenen Hautpartien vernarben. Also lass sie einfach auf natürliche Art abfallen.“ Mit anderen Worten, sei geduldig und gib deiner Haut viel Feuchtigkeit und bald hat sich das Problem wortwörtlich von ganz alleine gelöst.