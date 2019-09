Schlucken statt cremen: Eine Dermatologin verrät, ob Sonnenschutzpillen wirklich helfen

Verbrennungen, Pigmentveränderungen, Faltenbildung: Das sind nur drei Beispiele für das, was die Sonne unserer Haut antun kann. Und dafür muss man noch nicht mal bei 30 Grad in der prallen Sonne sitzen – UV-Strahlen sind selbst bei Regen aktiv. Kein Wunder also, dass die meisten von uns irgendeine Form von Sonnenschutz verwenden.