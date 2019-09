Man kann eigentlich gar nicht oft genug betonen, wie wichtig die tägliche Dosis Sonnencreme ist. Nicht nur, dass die Powerpasten vor Sonnenbrand und Hautkrebs schützen, obendrein beugen sie auch noch unliebsamen Fältchen vor. Mindestens genauso essentiell wie der Sonnenschutz ist jedoch, dass auch die enthaltenen Inhaltsstoffe unserer Haut nicht schaden. Eine wunderbare Alternative zu herkömmlichen Cremes sind deshalb Produkte mit natürlichem Lichtschutzfaktor.



Der Unterschied zwischen beiden Mittelchen ist schnell erklärt: Herkömmliche Sonnencremes schützen unsere Haut durch chemische Filter. Sie dringen in die oberste Hautschicht ein und verwandeln die UV-Strahlen in Wärme, die dann wiederum über die Haut abgegeben wird. Viele der Produkte stehen unter Verdacht, Allergien auszulösen oder hormonell wirksam zu sein. Natürliche Sonnenschutzmittel funktionieren hingegen mit mineralischen Filtern. Wirkstoffe wie Titanoxid oder Zinkoxid legen sich dabei wie ein Schutzfilm auf die Haut und reflektieren die UV-Strahlen wie winzige Spiegel. Der Vorteil: Empfindliche Haut wird nicht gereizt, weil die Mineralien nicht in die Haut gelangen. Der Nachteil: Manche Produkte hinterlassen einen weißen Film, der mit ein bisschen Geduld beim Verteilen meistens verschwindet. Als Faustregel gilt: Je höher der Lichtschutzfaktor, desto mehr „weißelt“ die Creme.



In den letzten Jahren hat sich beim natürlichen Sonnenschutz jedoch einiges getan, denn durch die Verkleinerung der Teilchen wurde der Weißeffekt deutlich reduziert. Achtet jedoch darauf, dass die Produkte keine Nanopartikel enthalten. Sie sind so klein, dass sie die Hautbarriere durchdringen und sich möglicherweise im Körper anlagern. Den Hinweis dazu findet ihr auf jeder Verpackung.



Damit ihr ganz unbesorgt in den Sommer starten könnt, haben wir für euch die neun besten Sonnencremes mit mineralischem Lichtschutzfaktor ohne Nanopartikel herausgesucht. Unsere Geheimtipps schützen und pflegen die Haut wunderbar, wobei sie wenig bis gar nicht weißeln – versprochen!