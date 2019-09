Betrete ich zum ersten Mal die Wohnung einer Freundin, freue ich mich am meisten darauf, den Inhalt ihres Badezimmerschränkchens auszuchecken. Was sie wohl für Produkte benutzt? 100-prozentige Überschneidungen mit meiner eigenen Beauty-Routine gibt es eher selten – dafür ist die Auswahl in den Drogerien, Kaufhäusern, Parfümerien und Online einfach zu groß. Was sich aber deckt sind die Produktgruppen: Tages- und Nachtcreme , Augenpflege, eine Art Serum und Bodylotion sind so die ungefähren, täglichen Basics. Obwohl, ich muss mich korrigieren. Zwar steht eine wohl duftende Körperpflege bei mir im Bad, einmassiert wird diese aber nur noch zu besonderen Anlässen. Mich jeden Morgen nach dem Duschen einzucremen habe ich mir und meiner Haut im vergangenen Herbst abtrainiert.