Ein ebenmäßigeres Hautbild, frischerer Teint, weniger Rötungen und eine weniger ölige T-Zone sind einige der Ergebnisse unseres Beauty-Tests der Skinbiotic Produkte. Vor drei Wochen haben wir euch die neue Hautpflege-Marke bereits vorgestellt. Nun haben vier Frauen aus unserem Team wochenlang gecremt, gepeelt und gewaschen was das Zeug hält. Alle vier sind sich einig, dass diese Brand hält was sie verspricht. Jede der Testerinnen hat schon nach zwei Tagen die ersten Hautverbesserungen gesehen und einen außergewöhnlich schönen Glow im Gesicht. Jede der Frauen war auf jeden Fall 'high on beauty' wie Skinbiotic es nennen würde. Erfahrt was die Produkte wirklich können. In unseremnehmen wir euch mit hinter die Kulissen.