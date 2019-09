Innovative Kosmetikbrands entstehen nicht mal ebenso über Nacht. Schon seit Monaten fiebern wir dem Launch von SKINBIOTIC entgegen, eine neue, junge Skincare-Linie made in Germany. Das Besondere: Alle Produkte vereinen Pre- und Probiotika in der Probiomic® Technology - zur Verbesserung der Hautfitness - mit einem Detox-Anti-Ox-Komplex aus Brokkoli und Weizengras. Die Wirkung des jeweiligen Produkts wird zusätzlich durch ein weiteren Superfood vervollständigt, wie beispielsweise Ingwer, Matcha, Mangold oder Spinat. Das klingt nicht nur hoch kompliziert, jahrelange Forschung ist in die Produktentwicklung eingeflossen. Mit Claims wie „Get high on Ginger!“ oder „Power to the Peas!“ ist klar, wohin die Reise geht: SKINBIOTIC hat sich aufgemacht uns zu zeigen, wie easy und effizient moderne Hautpflege für Millennials sein kann. So basiert die Linie auf einer Hauttyp-spezifischen Basispflege für trockene Haut, empfindliche Haut, Mischhaut und reife Haut. Die Basispflege besteht jeweils aus einer speziellen Reinigung sowie einer leichteren und einer reichhaltigeren Creme. Alle Produkte sind frei von Mikroplastik und natürlich verzichtet SKINBIOTIC auf Tierversuche.