Während der gesamten Heilungsphase ist es besonders wichtig, dass du unter keinen Umständen an deinem Tattoo kratzt. Die Stelle kann besonders stark jucken und am liebsten würdest dich wahrscheinlich durchgehend kratzen. Doch das kann zu Infektionen oder Narben führen, warnt Dr. Lin. Daniel Winter schließt sich dem an und betont außerdem nochmal, dass das Schälen ein Teil des Heilungsprozesses und somit völlig normal ist. Also lehn dich zurück und entspann dich. In ungefähr einem Monat kannst auch du dein wunderschönes Tattoo auf Instagram präsentieren.