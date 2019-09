Knie, Unterarm oder Finger: Welche Tattoo-Stellen sind am schmerzhaftesten?

LL: Man kann das bedingt machen und auffrischen, aber es geht nicht unendlich oft. Es gehört einfach dazu, dass ein Tattoo altert und eben auch verblasst. Nach vier bis sechs Wochen ist dein Tattoo verheilt. Vielleicht hat dein*e Tätowierer*in dich beim Termin gebeten, nochmal vorbeizukommen, weil er*sie wegen irgendwelcher Eventualitäten nochmal draufschauen will. Vielleicht bist du selber nicht ganz zufrieden, weil einige Linien inkonsistent sind, schwarze Flächen starke Unregelmäßigkeiten aufweisen oder sonst was fehlt. Das wären zum Beispiel Gründe, um ein Tattoo nachzustechen. Nicht jede Haut ist perfekt, um damit zu arbeiten, manchmal muss man dann korrigieren. Die meisten Tätowierer*innen bieten das ohne Aufpreis für an. Allerdings nicht an allen Körperstellen, an den Händen oder im Mund etwa ist Imperfektion vorprogrammiert, da wirst du in der Regel in Kauf nehmen müssen, dass das Nachstechen nicht im Preis inbegriffen ist. Wichtig ist, dass du dich an die Pflegeanweisungen deines Tätowierers hältst. Nicht jede Art von Tattoo wird auf die gleiche Weise gepflegt, um möglichst schön abzuheilen, und der Abheilungsprozess kann das Endergebnis maßgeblich beeinflussen. Wenn am Tattoo offensichtlich deutlich wird, dass du die Nachsorge vermurkst hast, wird dein*e Tätowierer*in eventuell nicht einsehen, da nochmal Zeit reinzustecken.