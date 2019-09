Es ist unnötig zu erwähnen, dass es nie eine gute Idee ist, sich um betrunkenen Zustand Tattoos stechen zu lassen – nicht nur wegen der potentiellen Gefahr, aber auch weil die Tinte eben permanent am Körper bleibt und es wohl klüger ist, mit einem klaren Kopf und richtig vorbereitet in das Tattoostudio zu gehen. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass man seine Entscheidung dann im Nachhinein nicht bereut.Sich das erste Tattoo stechen zu lassen ist eine intime, signifikante und manchmal sogar lebensverändernde Erfahrung. Natürlich soll es Spaß machen und aufregend sein, aber es gibt auch einiges zu beachten . Wenn man eine Tätowierung in Betracht zieht, wird man sicherlich dieses Video vorab gesehen haben wollen. Hier erklärt Lauren Riihimaki vom Lifestyle-Kanal LaurDIY der Tattoo-Jungfrau Eliza Baron, was sie vorher alles beachten sollte.