LSF 30 & trotzdem verbrannt? 5 Fakten über Sonnencreme für empfindliche Haut

Angebrochene Sonnenmilch-Tuben aus dem letzten Jahr sollte man auf gar keinen Fall verwenden. Denn ja, auch Sonnencreme hat ein Mindesthalbarkeitsdatum, das es einzuhalten gibt. In der Regel ist Sonnencreme nach sechs Monaten abgelaufen und sollte direkt in den Mülleimer wandern. Auch starke Sonneneinstrahlung am Strand oder See kann dazu führen, dass der UV-Schutz der Creme nicht mehr garantiert ist. Bevor die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sollte man sich also neu eindecken und die Tuben anschlißend dunkel und kühl lagern.