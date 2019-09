Ist Kokosöl jetzt gut oder schlecht? Wir haben die Antwort!

Gesättigte Fette scheinen also besser als ihr Ruf zu sein; zu einer ausgewogenen Ernährung gehören sie allemal dazu. Wichtig dabei: Besser zu nativen Ölen greifen! Die werden schonend gewonnen, weder desodoriert noch gehärtet oder raffiniert. Fazit: Wie so oft im Leben kommt es auf die richtige Balance an. In gesunden Maßen gibt es also auch weiterhin nichts gegen den Verzehr von Kokosöl einzuwenden. Und immerhin: Für kosmetische Zwecke, etwa bei Anwendung auf der Haut oder im Haar, gilt die einschränkende Reglementierung von Kokosöl nicht.