Darmflora: Helfen Probiotikdrinks beim Aufbau der “guten“ Bakterien?

Eine gute Darmgesundheit ist für die Gesundheitsbranche ein regelrechter Kassenschlager. Ob in Drogeriemärkten oder bei der Apotheke – überall findest du Produkte, die angeblich dabei helfen sollen, deine Darmflora durch bestimmte Bakterien oder andere Zusätze intakt zu halten. Und selbst in den Buchhandlungen findest du immer mehr Lektüre, die sich eigens mit diesem Organ beschäftigt. Da werden dann auch wirklich alle Themen rund um den Darm besprochen: In dem Buch Darm mit Charme zum Beispiel geht es in einem ganzen Kapitel (mit dem so direkten Titel: „Wie geht kacken?“) nur darum, wie du dich auf dem Klo richtig erleichterst – kein Witz!