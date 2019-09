Frühstück ist für viele zum Ausnahmezustand geworden. Obwohl die Wissenschaft immer häufiger die gesundheitlichen Vorteile einer ausgewogenen Ernährung belegt, bevorzugen wir es eben doch oft zehn Minuten länger im Bett zu bleiben und schnappen uns nur auf dem Weg zur Arbeit schnell ein Brötchen, das vor Remouladensoße überquillt. Doch auch hier ist, wie so oft im Leben, Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg. Wer sich am Vorabend schon die Basis zubereitet, kann sich morgens in nur wenigen Minuten ein nahrhaftes Frühstück gönnen.