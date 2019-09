Jeden Tag, irgendwann zwischen Mittagspause und Abendessen, kommt der Moment, in dem man einen Snack so dringend braucht, wie den Kaffee am Morgen. Doch wenn man sich den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit im Coffeeshop holt, merkt man am Ende des Monats meist, dass die täglichen 10-Euro-Snacks eigentlich nicht im Budget gewesen sind. Also was tun? Nicht kaufen, sondern selber machen!