In den letzten Jahren hat sich Veganismus von einer Randerscheinung regelrecht zu einem beliebten Lifestyle etabliert. Die Nachfrage nach fleischlosen Ersatzprodukten nimmt weiter zu und es scheint fast, als wären die Regale in den Supermärkten mittlerweile voll von Alternativen zur herkömmlichen Milch oder zu Fleischsorten – viele Marken behaupten sogar, sie würden Fleisch, Milch und Käse sogar perfekt imitieren können. Leute, die versuchen ihren Fleisch- und Milchkonsum zu reduzieren, haben durch die Ersatzvarianten also gute Chancen, ihre Vorsätze einzuhalten.Viele Obst- und Gemüsesorten eignen sich als veganer Fleischersatz (Shiitake-Speck und Jackfruit-Fleisch sind gängige Beispiele), aber zu den beliebtesten Produkten gehören Hülsenfrüchte oder Kohlenhydrate auf pflanzlicher Basis – sprich: Hafer, Soja oder Erbsen.