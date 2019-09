9 nervige Klischees, die Veganer*innen sich immer wieder anhören müssen

Vegane Ernährung ist schon seit einiger Zeit ziemlich angesagt. Was insofern ein wenig seltsam ist, als dass deine Ernährungsweise nicht in oder out sein, sondern zu dir passen und dir schmecken sollte. Wie dem auch sei: Wenn es dich glücklich macht, auf tierische Produkte zu verzichten, dann ist das schön für dich. Tschüss Eier! Ciao Steak! Auf Wiedersehen, Brie und Gouda