Juckreiz, Rötungen & trockene Haut: Wie du Ekzeme behandeln kannst

Bei einer Hautkrankheit denkst du vielleicht zuerst an Akne , aber auch Ekzeme können dich bis ins Erwachsenenalter begleiten. Meistens gehen sie mit trockener und rissiger Haut einher, die wund und gerötet ist und Juckreiz verursacht. Laut der Londoner Dermatologin Dr. Justine Kluk sind Ekzeme zwar weit verbreitet, werden mit den Jahren aber besser. Rund 60 Prozent der Menschen, die Ekzeme im Kindesalter hatten, haben diese spätestens in ihren Teenagerjahren überwunden. Was aber bei den meisten übrig bleibt, ist eine besonders trockene Haut, die sich manchmal sogar erst Jahre später bemerkbar macht – damit kenne ich mich nur zu gut aus! Eigentlich hatte ich immer recht ölige Haut, die zu Pickeln neigte, mittlerweile ist sie allerdings furchtbar trocken, juckt und an Händen und Augenlidern wird sie schnell schuppig und rissig. Ich habe alle möglichen Kosmetikbehandlungen ausprobiert, um meine Haut wieder unter Kontrolle zu kriegen, aber alles war für die Katz (irgendwann habe ich mir eingestanden, dass all die klebrigen Masken und scheuernden Peelings bei mir einfach nichts bringen). Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Jahre, die ich in die Suche nach meiner perfekten Skin-Care-Routine gesteckt hatte, für nichts und wieder nichts waren, weil ich jetzt plötzlich wieder am Anfang stand und alles auf trockene Haut umstellen musste. Natürlich habe ich mich gefragt, wie das passieren konnte. Wie entstehen Ekzeme und was ist der Grund für die 180-Grad-Wende meiner Haut? Und vor allem: Was kann ich tun, um die Ausbrüche in den Griff zu kriegen?