Hallo Winter! Hallo sprödes Haar?! Das muss nicht sein. Denn auch wenn trockene Heizungsluft in geschlossenen Räumen und Dauernässe, Wind und Kälte vor der Tür der Mähne mächtig zu schaffen machen, gegen trockenes, stumpfes Winterhaar lässt sich durchaus etwas unternehmen. Um fliegenden Haaren, schuppiger Kopfhaut und spröden Strähnen entgegenzuwirken, gönnen wir unserem Kopf jetzt einfach einen kleinen Wellnesstrip. Mit ein paar simplen aber effektiven Pflegetipps bekommt ihr die typischen Probleme wie Glanzlosigkeit, Haarbruch und Trockenheit nämlich ganz fix und einfach wieder in den Griff.



In unserer Sideshow findet ihr vier effektive Pflegetipps für kraftvolles, glänzendes Haar – auch im Winter!