Von Fuchsrot bis „Bambi-Blond“: 12 Herbst-Haarfarben-Trends

Irwin hat einen cleveren Trick, um den Glanz zu erhöhen, wenn du zu Hause bist und dein Haar selbst stylst: „Wir geben ein wenig Virtue Healing Oil (€52,99 via Douglas) auf eine Mason-Pearson-Bürste und ziehen es einfach durch das Haar.“ Sie empfiehlt, eher hinten als vorne anzufangen. „Konzentriere dich auf die mittleren Längen und Spitzen, damit du vorne nicht so viel Produkt an den Händen hast“, rät sie. So vermeidest du einen fettigen, strähnigen Look.