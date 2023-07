Was ist jetzt in an der Haarfarben-Front? Schön, dass du fragst. Es gibt ein ganzes Spektrum an aufregenden Farbtönen, die dich begeistern werden. Um dir zu helfen, haben wir einige unserer Lieblingscolorist:innen gefragt, welche Töne und Styles sie für diesen Sommer am liebsten haben – wie z. B. ein überraschend pflegeleichtes, an Platin erinnerndes Blond oder einen perlmuttartigen Goldton.