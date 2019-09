Wie du deine natürliche Haarfarbe am besten rauswachsen lassen kannst

Morgan Parks arbeitet als Farb-Profi bei Nine Zero One und empfiehlt, dir einen stringenten Plan aufzustellen. Und der sollte nicht einfach nur beinhalten, dein Haar in der Farbe zu kolorieren, von der du glaubst, dass sie deiner natürlichen am nächsten kommt. Denn das funktioniert so gut wie nie. Stattdessen schlägt Morgan vor, langsam vorzugehen. Die Ansätze sollten Schritt für Schritt in deine aktuelle, gefärbte Haarfarbe verblendet werden. Bei jedem Nachfärben wird weniger Farbe verwendet, sodass über mehrere Monate ein softer Übergang entsteht. Das schont nicht nur deine Haare, sondern wird auch die Umgewöhnung für dich um einiges leichter machen. Aber unterschiedliche Haarfarben verlangen nach unterschiedlichen Prozessen. Deswegen haben wir Morgan gebeten, uns für jede Art von Koloration die perfekte Vorgehensweise zu erklären.