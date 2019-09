Von braun zu platinblond: Wie bleicht man dunkles Haar richtig?

Innerhalb weniger Stunden hatte die Sängerin ihr brünettes Haar in fast weiße Strähnen verwandelt. Die Fehlannahme, nach einem Blitzbesuch beim Friseur deines Vertrauens mal eben easy von brünett auf blond wechseln zu können, heizen auch andere Stars wie Khloé Kardashian Karlie Kloss , und Lady Gaga weiter an, indem sie scheinbar von heute auf morgen mit perfekt gebleichten Haaren auf roten Teppichen erscheinen. Dabei handelt es sich entweder um eine Perücke oder um eine stundenlange Färbeaktion, wie du und ich sie eben auch durchmachen müssten. Neben dem Zeitinvestment sind zudem viele Bleaching-Gänge und unzählige Wäschen mit lilafarbenem Shampoo oder anderen Tonern nötig, bis das Haar in einem perfekten „Nirvana Blonde“ oder anderen Trend-Shades erstrahlen kann. Man muss sich außerdem damit abfinden, dass die Haarstruktur unter dem Treatment leidet, einige müssen sogar abgebrochene Strähnen in Kauf nehmen, weil sie der ganzen Chemie womöglich nicht standhalten.