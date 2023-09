Nein, dein Friseurbesuch ist keine Therapiesitzung

Es ist eine knifflige Situation, die es zu meistern gilt. Wie Saloninhaber Edward James betont, musst du manchmal einfach verstehen, was ein:e Kund:in durchmacht, wenn es darum geht, seine Haare korrekt zu frisieren. „Wenn eine Kundin zu uns kommt und sagt: ‚Ich will mir die Haare abschneiden und eine andere Farbe färben!‘, dann frage ich: ‚Was ist denn in deinem Leben los?‘ Und dann erfährst du, dass sie eine wirklich traumatische Trennung hinter sich hat und auf lange Sicht vielleicht keine so drastische Veränderung will. Es ist also wichtig, das Gesamtbild zu verstehen.“ Rachel Selt, Coloristin, weiß, dass es in manchen Fällen auch für eine:n Friseur:in therapeutisch sein kann, über das zu sprechen, was uns beschäftigt. „Ich habe eine postnatale Depression durchgemacht“, erzählt Selt, „deshalb hat es mir sehr geholfen, wenn ich mich meinen Kund:innen gegenüber öffnen konnte und sie mir von ihren Erfahrungen erzählten.“