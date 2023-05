Ich habe mir selbst eine Balayage gefärbt & bin so happy

Das Kit von BLEACH London war ziemlich easy in der Anwendung. Dazu gehörten das Blondierungspuder, eine Entwickler-Lotion sowie ein kleines Sachet der „Seal The Deal“-Maske, mit der ich meine Haare danach pflegen sollte. Mit einem Haarfärbepinsel (der hier nicht enthalten ist) verrührte ich das Puder mit dem Entwickler in einer Schüssel. Das Ergebnis war eine körnig-weiße Paste. Danach teilte ich mein Haar in vier Partien auf. Ich fing vorne an, weil ich die Strähnen dort heller färben wollte, und trug die Blondierung frei von Hand auf die Locken rund um meinen Haaransatz und Pony auf. Dabei setzte ich auf halber Länge der Haare an und verteilte die Farbe bis in die Spitzen, bevor ich sie mit Haarspangen fixierte. Zum Glück habe ich zwei Spiegel in meinem Badezimmer, einen vor und einen hinter mir – das erleichterte es mir, jede Haarpartie zu sehen. Ich stellte sicher, dass auch alle meine Spitzen mit der Blondierung bedeckt waren.