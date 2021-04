Lies das, bevor du deine blondierten Haare braun färbst

Bevor du aber im Salon deines Vertrauens anrufst, um deinen Abschied vom Blond zu verkünden, gibt es einiges zu bedenken und vorzubereiten. Wenn du deine Haare nämlich jahrelang der Wasserstoffperoxid-Behandlung unterzogen hast – ob nun in Form von Highlights oder einer Komplettblondierung –, ist dein Brünett-Wissen inzwischen vielleicht ein bisschen eingestaubt. Welche Treatments lassen dunkles Haar am schönsten strahlen ? Was kannst du zu Hause selbst machen? Und wie schnell klappt der Wechsel von Blond zu deinem Traum-Braun überhaupt? Wir haben ein paar Expert:innen all die Fragen gestellt, die dich vermutlich vor deinem Umstyling beschäftigen.