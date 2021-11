Du blond au brun : on vous dit comment retrouver votre couleur naturelle

Nous savons ce que vous vous dites : Je ne peux pas simplement colorer mes cheveux en brun foncé et continuer à vivre ma vie !? Malheureusement, il est fort probable que vos cheveux ne soient pas en bonne santé après avoir subi un éclaircissement, ce qui détermine la facilité avec laquelle la nouvelle couleur plus foncée est absorbée. Lee explique que lorsque les cheveux sont décolorés à plusieurs reprises, il est difficile pour une couleur de s'accrocher vraiment. Lee affirme que si vous avez un blond aussi froid que Daenerys Targaryen, votre nouvelle couleur brune pourrait être très foncée ou devenir vaseuse. Tout dépend de la porosité de vos cheveux suite au processus de décoloration. "Il est important de superposer les couleurs jusqu'à ce que vous atteigniez le look souhaité", explique Lee. "Commencez plus léger et allez plus profond au fur et à mesure que vous teignez".