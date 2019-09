Il est très important d’être aussi délicat que possible lorsque vous séchez vos cheveux avec une serviette. « Lorsque vous sécher à la serviette, vous abimez la cuticule », explique Bailey. « Lorsque les cheveux sont colorés, le risque est multiplié par dix et les cheveux sont encore plus susceptibles de s’endommager. Arrêter de se laver les cheveux n'est pas pour autant une solution, il s’agit simplement de le faire avec le plus de douceur et le plus de soin possible.»