Tout savoir sur l’eau de riz et la pousse de cheveux

Ok, ça peut ne pas sembler aussi cool ou tendance que d'autres modes de coiffure qui font actuellement sensation, comme les boucles sans chaleur et le co-wash . Mais avec des recherches sur Google en hausse de 300 %, l'eau de riz a définitivement éveillé l'intérêt de celles et ceux qui cherchent à faire pousser et à renforcer leurs cheveux . Un petit tour sur Pinterest et vous découvrirez différentes épingles qui vous expliquent comment faire vos propres traitements ou rinçages à l'eau de riz. Grâce à sa teneur élevée en protéines, en amidon, en acides aminés et en vitamines B et E, elle permet de réparer les pointes et de faciliter le coiffage des cheveux naturels, mais aussi de prévenir les cassures et de donner de la brillance à tous les types et textures de cheveux.