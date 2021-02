Rétinol : un ingrédient qui aide aussi pour la pousse des cheveux

Si le rétinol est encore peu connu dans le domaine des soins capillaires, d'autres ingrédients sont davantage utilisés et ont beaucoup moins d'effets secondaires potentiels. Le traitement exfoliant à l'acide salicylique de The Inkey List (13,80 €) , exfolie le cuir chevelu avec de l'acide salicylique BHA et élimine les squames, le sébum et les accumulations de produits, ce qui donne aux cheveux une sensation de propreté et de douceur. Le T.L.C. Happi Scalp Scrub de Drunk Elephant (34 €) , contient de l'acide lactique et glycolique, qui exfolie les cellules mortes de la peau, réduisant les démangeaisons et le ternissement, tandis que le sérum capillaire multi-peptide densifiant de The Ordinary (17,90 €) , a d'innombrables retours positifs pour stimuler le volume et la force des cheveux en utilisant des protéines capillaires.