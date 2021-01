"C'est souvent la première zone où l'on remarque des effets", explique le Dr Wedgeworth - et cela inclut les rougeurs et la peau squameuse et douloureuse. "Un rétinol très doux peut s'avérer être très utile pour cette zone, mais au début, il est préférable d'éviter la zone autour des yeux et des lèvres, et d’augmenter progressivement la dose", dit-elle. "Appliquez toujours au préalable une crème sur le contour des lèvres et des yeux, afin d'agir comme une barrière protectrice. Je suis très contente du baume perfecteur Pep Start de Clinique ".