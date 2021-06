Le chlore n'est pas non plus votre ami. Les infections de tatouage ne sont peut-être pas courantes, mais l'exposition de votre nouveau tatouage à l'eau chlorée pourrait en introduire une. "Cela peut également provoquer une éruption cutanée connue sous le nom de dermatite de contact irritante", explique le Dr Lin. Pire encore, le chlore fait disparaître l'encre du tatouage, ce qui réduit la longévité du motif et l'éclat de l'encre. L'eau salée et l'eau de mer sont tout aussi nocives pour les tatouages récents. Tout comme le chlore, l'eau peut augmenter le risque d'infection et de décoloration, tandis que le sel dessèche la peau et prolonge le processus de cicatrisation.