Le Dr Lin recommande de commencer par appeler votre dermatologue pour prendre rendez-vous si vous remarquez l'un des symptômes susmentionnés. "Votre dermatologue prélèvera un écouvillon du pus et l'enverra au laboratoire pour une microscopie, une culture et une analyse de sensibilité", explique le Dr Lin. "Cela permettra d'identifier la bactérie en cause et d'orienter le traitement antibiotique approprié." À partir de là, une combinaison d'antibiotiques topiques et oraux est normalement prescrite, mais tout dépend de la gravité de l'infection. Dans les cas graves ou atypiques, des antibiotiques par voie intraveineuse peuvent être nécessaires. Que vous consultiez un dermatologue ou non, assurez-vous de vous adresser à un professionnel de santé pour le traitement - n'improvisez pas ce traitement à la maison.