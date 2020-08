Comment prévenir & traiter un coup de soleil sur les lèvres

Avez-vous déjà mangé quelque chose d'épicé et ressenti cette sensation de picotement et de gonflement ? C'est un peu la sensation du coup de soleil sur les lèvres. "Les lèvres brûlées par le soleil sont rouges, gonflées et douloureuses", explique le Dr Kenneth Howe , du cabinet Wexler Dermatology à New York. "Elles sont sensibles au toucher et peuvent développer de petites cloques blanches. La lèvre inférieure est souvent plus touchée que la lèvre supérieure, car elle capte plus la lumière".