Selon le Dr Anjali Mahto , dermatologue consultante chez Skin 55, une peau grasse peut rendre une personne plus sujette aux boutons et aux imperfections, car le sébum produit peut se mélanger aux cellules mortes de la peau et à d'autres débris pour boucher les pores et favoriser le développement des bactéries. En d'autres termes, ajouter de l'huile à un état huileux n'est peut-être pas la meilleure idée. "Personnellement, je ne recommande pas les huiles pour nettoyer la peau, car elles peuvent être hautement comédogènes, ou boucher les pores, et des pores bouchés pourraient entraîner des points noirs et des points blancs". Le Dr Mahto cite l'huile d'olive et l'huile de coco comme étant des contrevenants, mais souligne que toutes les huiles ne sont pas les mêmes. "Il y a certes des preuves scientifiques que l'huile d'arbre à thé peut être bénéfique pour l'acné", ajoute le Dr Mahto. Il est donc préférable d'utiliser l'huile d'arbre à thé comme traitement ponctuel ciblé en fonction des besoins. Essayez la crème anti-boutons Nix It de Versed, 13 €