Bleus, cicatrices, rougeurs… Les risques de l’aspirateur à points noirs

Le Dr Ewoma Ukeleghe, spécialiste de la peau et fondatrice de SKNDOCTOR , est d'accord : "Un problème majeur ici est la quantité de traumatismes que ces appareils peuvent causer. Certains types et teints de peau ne sont pas les mêmes. Les teints plus clairs et plus pâles sont susceptibles de présenter des capillaires rompus, des rougeurs et des ecchymoses importantes. Pour les teints plus foncés, un traumatisme excessif de la peau peut même provoquer une hyperpigmentation et des cicatrices", deux phénomènes difficiles à traiter et qui peuvent nécessiter plusieurs séances chez un spécialiste de la peau. Le Dr Ewoma déconseille tout simplement les aspirateurs à points noirs. "Au moins lorsque vous faites des extractions avec vos mains, vous pouvez contrôler la pression que vous utilisez pour vous assurer que vous ne provoquez pas de dommages sur votre peau. Je pense qu'il faut réserver les aspirateurs au nettoyage de la maison. La peau du visage est délicate. Ce n'est pas un tapis".