"L'acide hyaluronique peut également interagir avec d'autres protéines et il a été démontré qu'il stimule la production de collagène. La réduction de l'AH est associée au vieillissement, car elle est liée à la diminution de l'hydratation de la peau, de son élasticité et de sa flexibilité."

Il existe plusieurs façons d'augmenter la production d'acide hyaluronique. Vous pouvez l'ingérer - les légumes verts feuillus comme les épinards et le chou frisé, les légumes-racines riches en amidon comme les pommes de terre et les carottes sont des moyens nutritifs d'améliorer votre production d’acide hyaluronique.