"Je ne connaissais personne de mon âge qui en était atteint, les seuls exemples que j'avais étaient des personnes plus âgées. Ma mère était atteinte de DPN et tout son visage en était recouvert quand j'étais plus jeune, et puis il y avait des personnes célèbres plus âgées comme Morgan Freeman", partage Buckle. "Ma mère ne savait pas grand-chose à ce sujet non plus et mon père m'avait raconté comment ses taches s'étaient développées depuis qu'il l'avait connu. Je me suis dit qu'un jour mon visage serait lui aussi couvert de dermatitis papulosa nigra et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher un moyen de m'en débarrasser."